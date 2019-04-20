Кевин де Брюйне вновь получил травму

Автор: Дарья Григорьева 0

Де Брюйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне получил повреждение. Это произошло в матче 35-го тура «горожан» против «Тоттенхэма» (1:0).

Бельгийский футболист нанес удар по воротам, и у него поехала опорная нога. Затем он сел на газон и дал знак врачам, что необходима замена из-за повреждения. Де Брюйне покинул поле, и вместо него вышел Фернандиньо.

Это уже четвертая травма игрока в нынешнем сезоне. Он провел в чемпионате Англии 18 матчей, забил два мяча и отметился тремя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Ливерпуль - МЮ Шачири

Луи ван Гал назвал фаворита Лиги чемпионов

Серхио Агуэро вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Уотфорд

Впервые за 35 лет «Уотфорд» вышел в финал Кубка Англии

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 