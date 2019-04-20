Кевин де Брюйне вновь получил травму

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне получил повреждение. Это произошло в матче 35-го тура «горожан» против «Тоттенхэма» (1:0).

Бельгийский футболист нанес удар по воротам, и у него поехала опорная нога. Затем он сел на газон и дал знак врачам, что необходима замена из-за повреждения. Де Брюйне покинул поле, и вместо него вышел Фернандиньо.

Это уже четвертая травма игрока в нынешнем сезоне. Он провел в чемпионате Англии 18 матчей, забил два мяча и отметился тремя голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»