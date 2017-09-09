Джанни Инфантино о «Лужниках»: «Вся Россия может гордиться таким стадионом»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал старт тура кубка чемпионата мира-2018 в «Лужниках». Чиновник был восхищен стадионом в Москве.

«Для меня огромная честь быть здесь на стадионе «Лужники» и запускать тур кубка мира. Народу России я хочу сказать: «Наслаждайтесь, празднуйте сначала тур кубка мира, а уже потом – чемпионат мира по футболу.

А другим народам я хочу сказать: «Приезжайте в Россию, испытывайте огромное удовольствие от чемпионата мира».

Замечательно находиться на таком прекрасном стадионе, который ждет великое будущее, вся Россия может им гордиться. Имя этой арены навсегда вписано в историю футбола и мирового спорта, а меньше чем через год здесь определится новый чемпион мира.

Кубок мира – самый известный спортивный символ, он – уникален. Мы расскажем всей России, всему миру, что за соревнование пройдет здесь в 2018 году. Я уверен, что турнир получится замечательным», – сказал Инфантино.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС