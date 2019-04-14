Андрес Иньеста: «Месси всегда показывает что-то новое»

Экс-полузащитник «Барселоны», а теперь игрок японского «Виссел Кобе», Андрес Иньеста поделился мнением о нападающем Лионеле Месси. Испанец положительно отозвался о лидере каталонцев.

«Месси заставляет сложные вещи казаться легкими. Это трудно, но он всегда показывает что-то новое.

Я играл с ним на протяжении почти всей карьеры и видел, как Месси тренируется, и наслаждался тем, как он постоянно демонстрировал новые вещи. После стольких лет Лионель продолжает делать невероятное», — заявил хавбек.

Напомним, «сине-гранатовые» лидируют в Ла Лиге с 74 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca