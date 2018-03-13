Джанлуиджи Доннарумма хочет покинуть «Милан»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма намерен покинуть «Милан» этим летом из-за ухудшившихся отношений с руководством клуба. По этой причине «россонери» подписывают Пепе Рейну.

Утверждается, что, помимо плохих отношений агента игрока Мино Райолы со спортивным директором «Милана» Массимилиано Мирабелли, ухудшились отношения семьи Доннаруммы с Мирабелли, в частности, отца Джанлуиджи Альфонсо.

«Милан» ждет, когда Райола даст им знать о предложении другого клуба – за трансфер Доннаруммы они намерены потребовать минимум 60 млн евро.

В этом сезоне на счету итальянского голкипера 27 матчей в Серии А, десять из которых он отыграл «на ноль».

Источник: Football Italia
Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Mario Balotelli

Мино Райола: «Балотелли стоит 100 миллионов евро, а Доннарумма должен уйти из «Милана»

Джанлуиджи Доннарумма

Джанлуиджи Доннарумма может летом перейти в «ПСЖ»

Пепе Рейна пройдет медосмотр для «Милана»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 