Экс-президент «Реала» Рамон Кальдерон: «Моуринью рано или поздно вернется в «Реал». Это единственный тренер, которого уважал Перес»

Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон предположил, что португальский специалист Жозе Моуринью рано или поздно вернется в мадридский клуб. Сейчас возглавляет «Манчестер Юнайтед».

«Если действующий президент [Флорентино Перес] останется на посту в течение следующих нескольких лет, то, думаю, Моуринью вернется в «Реал». Несомненно, это единственный тренер, которого уважал президент.

Хорошо это или плохо, но я думаю, он будет в «Реале», если уйдет из «Манчестер Юнайтед», конечно. Полагаю, рано или поздно Моуринью вернется», – сказал Кальдерон.

Напомним, что Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 года.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN