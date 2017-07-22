Ваня Милинкович-Савич: «Мой брат хочет только в «Ювентус»

Автор: Никита Воробьев 0

Полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич желает продолжить свою карьеру в туринском «Ювентусе». Однако его агент опровергает эту информацию.

Недавно в социальных сетях появилось сообщение, принадлежащее брату хавбека, вратарю «Торино» Ване Милинковичу-Савичу: «Мой брат хочет только в «Ювентус».

Туринский клуб действительно находится в поиске опорного полузащитника и рассматривает возможность приобретения 22-летнего серба.

Несмотря на это, агент футболиста Матея Керман заявил, что его клиент не продается ни за какую цену и в предстоящем сезоне должен стать лидером «Лацио». «К Сергею есть интерес от многих испанских, английских и итальянских клубов. Однако он не собирается покидать «Лацио», так как главный тренер Симоне Индзаге и клуб создают все условия для него и он прогрессирует с каждым днем».

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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