Рональд Куман возглавил сборную Голландии

Королевский футбольный союз Нидерландов определился с новым главным тренером сборной Голландии. Им стал Рональд Куман.
54-летний специалист заключил с федерацией контракт сроком на 4,5 года – до 1 июля 2022 года.
Последним тренером сборной Голландии был Дик Адвокат, покинувший команду в ноябре. Напомним, что голландцы не смогли квалифицироваться на чемпионат мира и пропустят второй подряд крупный международный турнир.
Источник: официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов
Фото: Global Look Press