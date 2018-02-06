Рональд Куман возглавил сборную Голландии

Королевский футбольный союз Нидерландов определился с новым главным тренером сборной Голландии. Им стал Рональд Куман.

54-летний специалист заключил с федерацией контракт сроком на 4,5 года – до 1 июля 2022 года.

Последним тренером сборной Голландии был Дик Адвокат, покинувший команду в ноябре. Напомним, что голландцы не смогли квалифицироваться на чемпионат мира и пропустят второй подряд крупный международный турнир.

Источник: официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов

Фото: Global Look Press

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