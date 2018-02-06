Роман Абрамович не намерен увольнять Антонио Конте из «Челси»

«Челси» не планирует увольнять главного тренера Антонио Конте в ближайшее время. Владелец клуба Роман Абрамович готов предоставить итальянцу время на исправление ситуации.

По информации британских СМИ, клуб на данный момент не ведет работу по поиску нового тренера и не обращался к потенциальным кандидатам.

Владелец «Челси» Роман Абрамович выступает против приглашения временного тренера в преддверии важных матчей против «Манчестер Юнайтед» в чемпионате и «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Конте будет предоставлено время, чтобы выправить неудачную ситуацию, сложившуюся после двух подряд поражений от «Борнмута» (0:3) и «Уотфорда» (1:4). На данный момент «синие» занимают четвертую строчку в АПЛ, набрав 50 очков после 22 матчей.

Источник: Sky Sports

Фото: Global Look Press

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