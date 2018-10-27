«Зенит» обошел «Манчестер Юнайтед» в рейтинге УЕФА

Автор: Дарья Григорьева 0

Зенит

«Зенит» — единственный российский клуб в топ-20 рейтинга УЕФА. Он смог обойти «Манчестер Юнайтед».

Теперь «Зенит» занимает 16-е место. Победа над «Бордо» обеспечило им данную позицию. За петербуржцами расположились ЦСКА (30), «Краснодар» (47), «Локомотив» (50), «Динамо» (79), «Спартак» (85), «Ростов» (96), «Рубин» (119) и «Уфа» (120).

Рейтинг клубов считается на основании их результатов в Лиге чемпионов и в Лиге Европы за последние пять сезонов. Также рейтинг позволяет определить посев команд при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Зенит»

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