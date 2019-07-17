«МЮ» требует за Поля Погба 200 млн евро

Покупка полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба может сорваться. Мадридский «Реал», скорее всего, не приобретет француза.

Сообщается, «красные дьяволы» требуют за хавбека около 200 млн евро. Это сумма намного выше той, что они называли раньше и, конечно, вышей той, что готовы были предложить «сливочные».

Таким образом манкунианцы стараются удержать футболиста.

Напомним, сейчас Погба находится на сборе вместе с командой в Австралии. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, забил 13 мячей и сделал девять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca