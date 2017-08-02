Марио Пашалич перешел в «Спартак» на правах аренды

Автор: Лидия Дидык 0

Пашалич

Полузащитник Марио Пашалич перешел в «Спартак». Московский клуб согласовал с «Челси» условия аренды хорватского футболиста.

Сегодня в Риме с ним был подписан личный контракт. Арендное соглашение Пашалича будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года.

В прошлом сезоне футболист отыграл за «Милан» 24 матча, забил 5 голов и отдал передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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