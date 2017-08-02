Марио Пашалич перешел в «Спартак» на правах аренды

Полузащитник Марио Пашалич перешел в «Спартак». Московский клуб согласовал с «Челси» условия аренды хорватского футболиста.

Сегодня в Риме Пашалич поставил две подписи: под контрактом со «Спартаком» и для наших болельщиков! Подробности: https://t.co/pwRdSYiNKm pic.twitter.com/N0AzoIUye8 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 2, 2017

Сегодня в Риме с ним был подписан личный контракт. Арендное соглашение Пашалича будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года.

В прошлом сезоне футболист отыграл за «Милан» 24 матча, забил 5 голов и отдал передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»