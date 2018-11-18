РФС получил важную Европейскую награду

Автор: Роман Шлуинский 0

РФС

Российский футбольный союз стал лауреатом премии Центра доступа к футболу в Европе. Приз был вручен на международной конференции организации в Бильбао во время церемонии награждения Чемпионов CAFE по улучшению доступности и вовлечению людей с инвалидностью в футбол.

РФС получил награду в номинации «Инициатива национальной ассоциации». Таким образом отмечен вклад в последовательное улучшение доступности футбола для людей с инвалидностью и их вовлечение в футбольное сообщество.

Также отмечено, что в штате клубов РПЛ и ФНЛ теперь появился сотрудник по работе со зрителями с инвалидностью, а РФС провел серию семинаров для данных сотрудников.

Кроме того, в результате ЧМ-2018, который был признан лучшим на сегодня в части доступности для людей с инвалидностью, в России появилась футбольная инфраструктура, отвечающая современным потребностям болельщиков с инвалидностью.

«Доступный футбол для всех категорий граждан – одна из наших приоритетных задач», – заявил исполняющий обязанности президент РФС Александр Алаев.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт РФС

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