Лука Джорджевич готов остаться в «Зените»

Автор: Дарья Григорьева 0

Лука Джорджевич

Нападающий Лука Джорджевич может остаться в «Зените». Игрок рассчитывает начать новый сезон РПЛ в составе петербуржцев.

«Предложений пока нет, я готовлюсь остаться в «Зените», готовлюсь к чемпионату. Если кто-то меня позовет, может, «Зенит» что-то и скажет, пока не знаю. Готов ли к конкуренции с Азмуном и Дзюбой? Конечно», — сказал черногорский футболист.

Ранее была информация, что форвардом интересуется «Рубин».

Напомним, в прошедшем сезоне РПЛ Джорджевич на правах аренды провел за тульский «Арсенал» 23 матча, забил семь мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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