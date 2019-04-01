Мохамед Салах: «Фанаты «Ливерпуля» очень хотят выиграть АПЛ»

Автор: Дарья Григорьева 0

Брайтон энд Хоув Альбион – Ливерпуль 0:1 Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал итоги встречи с «Тоттенхэмом» (2:1). Он также оценил поддержку болельщиков. 

«Болельщики очень хотят выиграть АПЛ, и мы сделаем все, чтобы это случилось. Они здорово помогают на протяжении всех матчей, создают атмосферу и подбадривают, чтобы мы играли лучше. Большие команды всегда находят способ, чтобы набрать три очка. Наверно, во втором тайме мы показывали не лучший футбол, но мы выиграли, и это главное», — заявил футболист.

Напомним, что команда Клоппа лидирует в таблице АПЛ после 32-го тура с 79 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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