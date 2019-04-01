Мохамед Салах: «Фанаты «Ливерпуля» очень хотят выиграть АПЛ»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал итоги встречи с «Тоттенхэмом» (2:1). Он также оценил поддержку болельщиков.

«Болельщики очень хотят выиграть АПЛ, и мы сделаем все, чтобы это случилось. Они здорово помогают на протяжении всех матчей, создают атмосферу и подбадривают, чтобы мы играли лучше. Большие команды всегда находят способ, чтобы набрать три очка. Наверно, во втором тайме мы показывали не лучший футбол, но мы выиграли, и это главное», — заявил футболист.

Напомним, что команда Клоппа лидирует в таблице АПЛ после 32-го тура с 79 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»