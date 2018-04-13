Тибо Куртуа заинтересован в переходе в «ПСЖ»

Автор: Лидия Дидык 0

Конте и Куртуа

Вратарь «Челси» Тибо Куртуа по-прежнему привлекает внимание «ПСЖ». Голкипер летом 2019 года может стать свободным агентом.

Парижане ведут переговоры с окружением бельгийца, который заинтересован в переходе во французский клуб.

Однако «Челси» не намерен расставаться с Куртуа и предпочел бы сохранить его на следующий сезон даже с учетом того, что через год тот может уйти по свободному трансферу.

Сам Куртуа не хочет оставаться в «Челси», поскольку лондонцы, вероятно, не получат путевку в Лигу чемпионов. Ранее сообщалось, что на голкипера также претендует «Реал».

«ПСЖ» параллельно ведет переговоры о продлении контракта с вратарем Альфонсом Ареоля и интересуется голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой.

Фото: Global Look Press
Источник: RMC

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