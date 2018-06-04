«Спартак» объявил о переходе защитника «Гента» Cамуэля Жиго

Автор: Лидия Дидык 0

Samuel Gigot 1

Защитник «Гента» Самуэль Жиго продолжит карьеру в «Спартаке». Клуб официально объявил о подписании футболиста.

Московский клуб объявил о трансфере 24-летнего француза.

Жиго заключил со «Спартаком» 4-летний контракт. Сообщалось, что его трансфер обойдется красно-белым в 8 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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