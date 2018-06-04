«Спартак» объявил о переходе защитника «Гента» Cамуэля Жиго

Защитник «Гента» Самуэль Жиго продолжит карьеру в «Спартаке». Клуб официально объявил о подписании футболиста.
⚡💣⚡ Встречайте новичка команды, 🔴⚪️!#Спартак и бельгийский «Гент» заключили трансферный контракт о переходе центрального защитника Самуэля Жиго в наш клуб на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на четыре года.
📍 https://t.co/1uWCIWp4yK#СамуэльЖиго pic.twitter.com/b5kj5x7if7
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) June 4, 2018
Московский клуб объявил о трансфере 24-летнего француза.
Жиго заключил со «Спартаком» 4-летний контракт. Сообщалось, что его трансфер обойдется красно-белым в 8 миллионов евро.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»