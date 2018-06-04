«Спартак» объявил о переходе защитника «Гента» Cамуэля Жиго

Защитник «Гента» Самуэль Жиго продолжит карьеру в «Спартаке». Клуб официально объявил о подписании футболиста.

⚡💣⚡ Встречайте новичка команды, 🔴⚪️!#Спартак и бельгийский «Гент» заключили трансферный контракт о переходе центрального защитника Самуэля Жиго в наш клуб на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на четыре года. 📍 https://t.co/1uWCIWp4yK#СамуэльЖиго pic.twitter.com/b5kj5x7if7 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) June 4, 2018

Московский клуб объявил о трансфере 24-летнего француза.

Жиго заключил со «Спартаком» 4-летний контракт. Сообщалось, что его трансфер обойдется красно-белым в 8 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»