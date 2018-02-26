«Реал» хочет использовать Хамеса Родригеса в трансфере Роберта Левандовски

«Реал» намерен летом приобрести нападающего «Баварии» Роберта Левандовского. 29-летний поляк не собирается продлевать контракт с мюнхенцами и хочет перейти в «Реал».

Трансфер Левандовского оценивается в 150 миллионов евро? и мадридцы планируют сбить цену, включив в сделку полузащитника Хамеса Родригеса.

«Бавария» заинтересована в том, чтобы 26-летний хавбек, выступающий в Германии на правах аренды, остался в клубе.

Напомним, что немцы арендовали игрока сборной Колумбии у «Реала» на два сезона за 13 миллионов евро. В соглашении есть опция выкупа прав на футболиста за 42 миллиона. И «Бавария» собирается ее активировать.

Фото: Global Look Press

Источник: As