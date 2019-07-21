Зинедин Зидан: «Скоро Гарет Бэйл покинет мадридский «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заговорил о будущем полузащитника Гарета Бэйла в команде. Он высказал свое мнение на этот счет.

«Бэйл не сыграл, потому что он очень близок к уходу. Надеемся, что скоро он покинет команду. Это будет лучшим решением для всех. Мы работаем над его переходом в другую команду.

Его уход – это решение не только тренера, но и самого футболиста, который понимает, в каком он находится положении. Ситуация изменится. Не знаю, в течение суток или двух, но изменится. Это хороший момент для всех», — заявил французский специалист.

Ранее была информация, что королевский клуб готов продать Бэйла за 80 млн евро.

Напомним, «сливочные» проиграли «Баварии» (1:3) в рамках Intertational Champions Cup.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN