Пауло Дибала не перейдет в «Тоттенхэм»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не сменит клубную прописку. Туринцы отказались от продажи аргентинца в английский клуб.

Сообщается, «шпоры» предложили за форварда 50 млн евро. Но достигнуть договоренности с итальянцами по сумме трансфера так и не получилось. Они намерены получить с продажи игрока больше, чем предложили лондонцы.

Отмечается, главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино хотел усилить команду за счет своего соотечественника.

Напомним, Дибала выступает за лидера Серии А с 2015 года. В прошедшем сезоне чемпионата Италии он провел 30 матчей, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: La Stampa