«Фенербахче» готов приобрести Жулиано

Автор: Алена Груздева 0

Жулиано

Футболист «Зенита» Виктор Жулиано недоволен своим нынешним положением в клубе, и готов уехать из Санкт-Петербурга. Потенциальным покупателем бразильца может стать турецкий «Фенербахче».

По последним данным, президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым уже связался с руководством «сине-бело-голубых» по поводу Жулиано. В 27-летнем полузащитнике турецкий клуб видит идеальный вариант на позицию «десятки».

В сезоне-2016/17 Жулиано стал автором 8 голов и 7 реализованных пенальти, а также 7 голевых передач.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sporx

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Федор Смолов

Федор Смолов заинтересовал «Фенербахче»

Нойштедтер

«Спартак» интересуется Романом Нойштедтером

Нойштедтер

Роман Нойштедтер станет игроком «Спартака»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 