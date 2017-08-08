«Фенербахче» готов приобрести Жулиано

Футболист «Зенита» Виктор Жулиано недоволен своим нынешним положением в клубе, и готов уехать из Санкт-Петербурга. Потенциальным покупателем бразильца может стать турецкий «Фенербахче».

По последним данным, президент «Фенербахче» Азиз Йылдырым уже связался с руководством «сине-бело-голубых» по поводу Жулиано. В 27-летнем полузащитнике турецкий клуб видит идеальный вариант на позицию «десятки».

В сезоне-2016/17 Жулиано стал автором 8 голов и 7 реализованных пенальти, а также 7 голевых передач.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sporx