«Ливерпуль» готов приобрести Вирджила ван Дейка за 60 млн фунтов

Английский клуб планирует возобновить переговоры с защитником Вирджилом ван Дейком. Мерсисайдцы надеются, что «Саутгемптон» откроет возможность для трансфера голландца.

Предлагаемые «Ливерпулем» за ван Дейка 60 млн фунтов могут стать рекордно высокой суммой, выплаченной за защитника в футболе. Ранее «Саутгемптон» подал жалобу на «красных» за их переговоры с футболистом, так как талантливый голландец входит в долгосрочные планы «святых», с которыми у игрока подписан контракт до 2022 года.

Сообщается, что Вирджил ван Дейк положительно относится к переходу в «Ливерпуль» и на данный момент тренируется отдельно от основы «Саутгемптона».

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo