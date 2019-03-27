«МЮ» нацелился на игрока «Сент-Этьена»

Автор: Дарья Григорьева 0

«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на защитника «Сент-Этьена» Вильяма Салибу. 18-летний футболист заинтересовал клуб.

Сообщается, что «красные дьяволы» внимательно следят за французом. Манкунианцы планируют усилить линию обороны в летнее трансферное окно, поэтому и рассматривают возможный вариант приобретения защитника.

По информации источника, «Сент-Этьен» может продать Салибу за 30 млн евро. Но с условием ,что он останется еще на один сезон в команде на правах аренды.

Фото: Global Look Press
Источник:  Le10sport.com

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