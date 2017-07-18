Арсен Венгер установил тренерский рекорд в АПЛ

Автор: Алена Груздева 0

Арсен Венгер

В качестве главного тренера английской премьер-лиги Арсен Венгер проработал 7583 дня, начиная с сезона-1992/93. Это абсолютный рекорд лиги.

Французский тренер стал рекордсменом 17 июля, опередив предыдущего лидера, сэра Алекса Фергюсона. Шотландский специалист возглавлял «Манчестер Юнайтед» в течение долгих 7582 дней.

Арсен Венгер работает с лондонским «Арсеналом» с 1996 года и завоевал за этот период 16 трофеев. В мае 2017 года специалист подписал новый двухлетний контракт с клубом.

Фото: Global Look Press
Источник: ArsenalFanTV

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