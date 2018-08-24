«Бешикташ» объявил о переходе Лориса Кариуса через «Твиттер»

Автор: Дмитрий Темников 0

Лорис Кариус

Пресс-служба турецкого «Бешикташа» сообщила о трансфере голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса. Стамбульский клуб анонсировал переход немецкого вратаря на официальной странице в «Твиттере».

«Бешикташ» выложил в соцсеть фотографию, на которой изображен 25-летний футболист, и подписал ее следующим образом: «Лорис Кариус переходит в «Бешикташ». Сейчас эта запись удалена. Ранее сообщалось, что Кариус будет арендован командой из Турции на два года с правом выкупа.

В прошедшем сезоне АПЛ Лорис провел за «Ливерпуль» 19 встреч. В этих играх он пропустил 14 мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Бешикташа»

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