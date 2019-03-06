Маурисио Почеттино дисквалифицировали на два матча

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино дисквалифицирован на два матча АПЛ. Это связано с перепалкой между ним и судьей Майком Дином после поражения от «Бернли» (1:2).

Футбольная ассоциация Англии вынесла решение о дисквалификации аргентинца. Кроме того Почеттино обязан выплатить штраф в размере 10 тыс. фунтов за неправильное поведение. Специалист после матча вышел на поле, подошел к главному арбитру и высказал ему в грубой форме свое недовольство.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports