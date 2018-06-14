Президент Федерации футбола Франции: «Условия на базе в Истре идеальные»

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре рассказал о подготовке национальной команды на базе в подмосковной Истре к матчам ЧМ-2018. Чиновник доволен условиями проживания французов.

«Я нахожу созданные здесь условия идеальными. Мы не так уж и далеко находимся от основного места событий, надеюсь, и журналистов здесь встречают хорошо.

Но мы приехали только недавно, и уже сегодня вылетаем в Казань. Игроки готовятся, и небольшая изоляция объяснима – им надо сконцентрироваться, таково желание тренера.

В целом, у нас здесь есть все, прекрасные условия для тренировок и подготовки. Да, мы немного скрыты от всех, но это скорее в плюс.

Видно, как много работают люди вокруг нас, чтобы хорошо встретить команду, и как рад этот маленький городок принимать нашу команду», – сказал Ле Гре.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС