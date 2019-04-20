Магомед Адиев: «Главная мотивация – наш болельщик»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев обратился к болельщикам клуба и жителям Дагестана с просьбой поддержать команду. Махачкалинский клуб накануне уступил «Ахмату» со счетом 0:1.

«Куда бы мы ни приехали, в любом городе какой посыл идет: на футбол болельщики не ходят, кому этот «Анжи» нужен? Такой посыл.

Если бы люди заполняли эти трибуны, хотя бы на половину, возможно, и в Дагестане с клубом как-то посчитались бы и оказали какую-то помощь. Но все в стороне. Честно, это нас как-то не красит.

Да, дорогие мои и уважаемые болельщики, вы можете упрекнуть, что клуб не показывает результатов, но какие он покажет результаты? Футболисты же все видят.

Они видят, что клуб банкротится, что деньги им не дадут. А если клуб банкротится, они понимают, что, какое бы они место ни заняли, клуб не продолжит дальнейшее соревнование.

Поставьте себя на их место. Вот какая мотивация? Нет ее у них. В некоторых СМИ я слышу: себя показать. Да к черту «себя показать». Они, кому надо, давно уже показали. Что, Удалый в 34 года будет себя показывать, Кулик? Они давно все показали. Дюпин? У него давным-давно контракты от разных клубов.

И сейчас в этой ситуации главная мотивация – наш болельщик. Мы люди с Кавказа, мы южные люди. Неужели вы, когда видите, что у вашего клуба… Вы же еще вчера, при Сулеймане Керимове, забивали до невозможности этот стадион. Вы же клялись: мы с «Анжи», с вами.

А сейчас что произошло? Клуб тот же. Да, футболисты… Но вы же не за футболистов, вы за клуб должны. Не надо за Адиева – за клуб болейте, ребят. Нам же должно быть немного стыдно», – сказал тренер.

После 24 туров «Анжи» занимает предпоследнюю, 15-ю строчку чемпионата России.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер клуба «Анжи»