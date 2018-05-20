Фанаты «Милана» освистали Джанлуиджи Доннарумму, в ответ он похлопал по эмблеме клуба на груди

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма был освистан фанатами перед матчем 38-го тура серии А с «Фиорентиной» (5:1). Вратарь достойно ответил болельщикам.

Когда 19-летний вратарь вышел на разминку, ультрас на «Сан-Сиро» засвистели в его адрес. Доннарумма в ответ похлопал по эмблеме клуба у себя на груди.

Другие болельщики на стадионе хлопали Доннарумме, и он поцеловал эмблему на форме.

Летом Доннарумма может покинуть «Милан», воспитанником которого он является. Клуб уже бесплатно подписал Хосе Рейну из «Наполи».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia