Джанлуиджи Буффон может продлить контракт с «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон готов продлить контракт с клубом. В следующем сезоне, скорее всего, он продолжит выступать за парижан.

Голкипер близок к продлению контракта с лидером французского чемпионата по схеме «1+1» и с повышением зарплаты. «ПСЖ» воспользовался опцией подписания нового контракта. Летом 2018 года голкипер заключил с парижанами соглашение по такой же схеме как «1+1».

Если итальянец все-таки продлит контракт, то в таком случае он сможет выступать за французский клуб до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN