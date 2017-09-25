Юрген Клопп: «Не будем выходить впятером на одного защитника «Спартака». Только вчетвером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча со «Спартаком» в Лиге чемпионов рассказал, смотрел ли он предыдущий матч московской команды в чемпионате России против «Анжи» (2:2). Попутно немец успел потроллировать журналистов.

«Смотрел ли я матч «Спартака» с «Анжи» и видели ли вы второй гол «Анжи», когда пять игроков выбегали на одного защитника «Спартака»? Это очень специфический вопрос. Я здесь не для того, чтобы рассуждать об этих матчах, я анализирую матчи для того, чтобы понять, что можем мы.

Мы не будем выходить впятером на одного защитника «Спартака». Это я обещаю. Только вчетвером», – сказал Клопп.

Завтра «Ливерпуль» сыграет со «Спартаком» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный YouTube-канал «Ливерпуля»