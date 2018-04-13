Лига Европы. 1/4 финала. Стали известны полуфиналисты ЛЕ

Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинал вышли «Арсенал», » Атлетико Мадрид», «Ред Булл» и «Марсель».
ЦСКА (Россия) — «Арсенал» (Англия) — 2:2 (1:0)
(Чалов, 39, Набабкин, 50; Уэлбек, 75, Рэмзи, 90)
Первый матч: 1:4
Марсель (Франция) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 5:2 (3:1)
(Брума, 2; Ильзанкер, 6 — в свои ворота, Сарр, 9, Товен, 38; Огюстен, 55; Пайет, 60, Сакаи, 90)
Первый матч: 0:1
«Ред Булл» (Австрия) — «Лацио» (Италия) — 4:1 (0:0)
(Иммобиле, 55; Дабур, 56, Эдара, 72, Хи Чхан, 74, Лайнер, 76)
Первый матч: 2:4
«Спортинг» (Португалия) — «Атлетико» (Испания) — 1:0 (0:2)
(Монтеро, 28)
Первый матч: 0:2
Фото: Официальный твиттер Лиги Европы
Источник: Еженедельник «Футбол»