Лига Европы. 1/4 финала. Стали известны полуфиналисты ЛЕ

Автор: Лидия Дидык 0

Марсель

Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. В полуфинал вышли «Арсенал», » Атлетико Мадрид», «Ред Булл» и «Марсель».

ЦСКА (Россия) — «Арсенал» (Англия) — 2:2 (1:0)

(Чалов, 39, Набабкин, 50; Уэлбек, 75, Рэмзи, 90)

Первый матч: 1:4

 

Марсель (Франция) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 5:2 (3:1)

(Брума, 2; Ильзанкер, 6 — в свои ворота, Сарр, 9, Товен, 38; Огюстен, 55; Пайет, 60, Сакаи, 90)

Первый матч: 0:1

«Ред Булл» (Австрия) — «Лацио» (Италия) — 4:1 (0:0)

(Иммобиле, 55; Дабур, 56, Эдара, 72, Хи Чхан, 74, Лайнер, 76)

Первый матч: 2:4

«Спортинг» (Португалия) — «Атлетико» (Испания) — 1:0 (0:2)

(Монтеро, 28)

Первый матч: 0:2

Фото: Официальный твиттер Лиги Европы
Источник: Еженедельник «Футбол»

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