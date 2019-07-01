«Интер» объявил о подписании Диего Година

Уругвайский защитник со следующего сезона будет выступать в Италии. Годин официально перешел в миланский «Интер».

33-летний футболист подписал контракт с миланцами, рассчитанный до конца сезона-2021/22. Зарплата Година в «Интере» составит порядка 6,75 миллиона евро в год.

Таким образом, уругваец станет самым высокооплачиваемым игроком в составе миланского клуба. Напомним, еще в мае Диего объявил об уходе из испанского клуба.

Отметим, Годин выступал за «Атлетико» с 2010 года. За это время он выиграл 8 трофеев, включая победы в чемпионате Испании. В составе «матрасников» уругваец дважды выигрывал Лигу Европы.

В прошедшем сезоне Диего Годин провел 30 матчей в чемпионате Испании. В его активе 3 гола и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: «Twitter» «Интера»