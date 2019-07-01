«Интер» объявил о подписании Диего Година

Уругвайский защитник со следующего сезона будет выступать в Италии. Годин официально перешел в миланский «Интер».
33-летний футболист подписал контракт с миланцами, рассчитанный до конца сезона-2021/22. Зарплата Година в «Интере» составит порядка 6,75 миллиона евро в год.
Таким образом, уругваец станет самым высокооплачиваемым игроком в составе миланского клуба. Напомним, еще в мае Диего объявил об уходе из испанского клуба.
Отметим, Годин выступал за «Атлетико» с 2010 года. За это время он выиграл 8 трофеев, включая победы в чемпионате Испании. В составе «матрасников» уругваец дважды выигрывал Лигу Европы.
📽️ | VIDEO
Piacere, Diego. Made in Uruguay 🇺🇾#WelcomeDiego #NotForEveryone pic.twitter.com/XtKWd1sJis
— Inter (@Inter) July 1, 2019
В прошедшем сезоне Диего Годин провел 30 матчей в чемпионате Испании. В его активе 3 гола и 1 результативная передача.
Фото: Global Look Press
Источник: «Twitter» «Интера»