Еще три девушки обвинили Криштиану Роналду в изнасиловании

Автор: Дарья Григорьева 0

Роналду

К адвокату Майорги обратились еще три девушки. Они также обвиняют Роналду в изнасиловании.

Лесли Стовэлл, адвокат Кэтрин Майорги, проверяет информацию, поступившую от одной из пострадавших. Девушка заявила, что заключила соглашение с футболистом о неразглашении их с ним отношений.

Напомним, что американская модель Кэтрин Майорги обвинила Криштиано Роналду в изнасиловании в июне 2009 года. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о произошедшем. В сентябре полиция решила возобновить дело.

Фото: Global Look Press
Источник: Sun

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