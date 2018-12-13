Экс-игрок «МЮ» раскритиковал команду Моуринью

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн недоволен командой. Он считает, что «красные дьяволы» стали намного слабее, чем несколько лет назад.

«Думаю, победители групп захотят избежать встречи с «Атлетико» и «Ливерпулем». Хотя на майках «Манчестер Юнайтед» написано то же название, это уже не та команда, что была шесть лет назад. Осталась лишь бледная тень той команды. «МЮ» больше не считается силой, которую раньше все боялись. Если бы плей-офф начался на следующей неделе, они бы прошли «Порту», а вот насчет остальных я не уверен. Хорошо, что у «Юнайтед» есть пара месяцев, чтобы перестроиться», — заявил Оуэн.

Напомним, что «красные дьяволы» вышли в плей-офф Лиги чемпионов со второго места с 10 очками.

Фото: GLobal Look Press

Источник: BT Sport