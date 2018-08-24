«Спартак» оштрафован УЕФА на 31 тысячу евро, ПАОК — на 22 тысячи евро

Сегодня члены исполкома УЕФА обсудили поведение болельщиков во время матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и ПАОК. По итогам заседания организация оштрафовала обе команды.

По итогам ответной игры «Спартак» был наказан на 31 тысячу евро за блокировку лестничных проходов на стадионе, а также выкрикивание запрещенных кричалок.

ПАОК же оштрафовали на 22 тысячи евро. В первом матче противостояния греческие фанаты блокировали лестничные проходы и использовали лазерные указки по ходу встречи. Напомним, во время этой игры болельщики хозяев напали на российских журналистов.

Первая игра в Салониках завершилась поражением красно-белых — 2:3. В Москве же клубы голов друг другу не забили, поэтому в 4-й квалификационный раунд ЛЧ прошли игроки ПАОК.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: пресс-служба УЕФА