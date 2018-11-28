«Аякс» посчитал, сколько заработает на продаже де Йонга и де Лигта

«Аякс», вероятно, расстанется с двумя молодыми футболистами: Френки де Йонгом и Маттейс де Лигтом. Амстердамский клуб уже знает, сколько, примерно, он хочет получить с продажи игроков.

Огромное внимание к себе привлек защитник «Аякса» де Лигт, а также полузащитник де Йонг. Футболистами интересуются «Барселона», «Манчестер Сити» и некоторые другие топ-клубы. «Аякс» уже установил ценники на обоих игроков. Клуб намерен заработать на их продаже около 140 млн евро.

Напомним, что в чемпионате Голландии в нынешнем сезоне за «Аякс» де Лигт провел 12 игр, забил один мяч и отметился одной голевой передачей. Де Йонг же сыграл 11 матчей, стал автором одного гола и сделал две результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo