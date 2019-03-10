Федора Чалова могут вызвать в национальную сборную

Старший тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов рассказал, когда нападающего ЦСКА Федора Чалова могут вызвать в национальную команду. Он также прокомментировал свое решение о не вызове форварда на контрольные матчи со Швецией (22 марта) и Норвегией (25 марта).

«По согласованию с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, с которым мы неоднократно встречались, обсуждали взаимодействие наших команд и приоритеты национальной сборной, нападающего Чалова на сегодняшний день в нашем списке нет.

Планируется, что он будет вызван в марте в национальную сборную», — заявил Галактионов.

Напомним, в нынешнем сезоне РПЛ за ЦСКА Чалов провел 19 матчей, забил 10 мячей и сделал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФС