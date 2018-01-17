Тео Уолкотт стал футболистом «Эвертона»

Полузащитник Тео Уолкотт официально перешел из «Арсенала» в «Эвертон». Англичанин подписал контракт с «ирисками» на 3,5 года.

Сумма трансфера составила около 20 млн фунтов без учета бонусов. В новом клубе Уолкотт будет зарабатывать 1101 тыс. фунтов в неделю, как и в «Арсенале».

«Я очень амбициозен и хочу вывести клуб на новый уровень. Я очень рад открыть новую главу в своей карьере, думаю, что «Эвертон» – правильное место для меня. Это клуб с великой историей. Фанаты страстно поддерживают команду, играть на «Гудисон парк» всегда очень сложно. Наш тренер голоден до побед и это именно то, что мне сейчас нужно», — прокомментировал 28-летний игрок свой переход.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Эвертон»