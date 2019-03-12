Касильяс сравнил возвращение Зидана в «Реал» с фильмом «Назад в будущее»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс забавно отреагировал на возвращение Зинедина Зидана в «Реал». Футболист прокомментировал это событие в Twitter.

«Я всю жизнь думал, что «Назад в будущее 2» – это лучшая вторая часть фильма в мировом кино, но я ошибался! Лучший сиквел – это возвращение Зидана в «Реал». Удачи!», — написал в социальной сети испанец.

Pensaba toda la vida que REGRESO AL FUTURO II era la mejor segunda parte de una película del mundo mundial pero no, me equivoqué!! La mejor segunda parte es el regreso de Zidane al Real Madrid, otra vez!! Suerte 🍀!! pic.twitter.com/7FJHPO4xcz — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 11, 2019

Напомним, специалист возглавил мадридский клуб в 2016. В прошлом году он объявил об уходе из команды, но, после смены Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари, Зидан вновь вернулся в «Реал». 11 марта стало известно, что француз возвращается в команду. На данный момент «сливочные» в чемпионате Испании располагаются на третьем месте с 51 очком.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter Икера Касильяса