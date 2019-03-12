Касильяс сравнил возвращение Зидана в «Реал» с фильмом «Назад в будущее»

Автор: Дарья Григорьева 0

ZIDANE

Голкипер «Порту» Икер Касильяс забавно отреагировал на возвращение Зинедина Зидана в «Реал». Футболист прокомментировал это событие в Twitter.

«Я всю жизнь думал, что «Назад в будущее 2» – это лучшая вторая часть фильма в мировом кино, но я ошибался! Лучший сиквел – это возвращение Зидана в «Реал». Удачи!», — написал в социальной сети испанец.

Напомним, специалист возглавил мадридский клуб в 2016. В прошлом году он объявил об уходе из команды, но, после смены Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари, Зидан вновь вернулся в «Реал». 11 марта стало известно, что француз возвращается в команду. На данный момент «сливочные» в чемпионате Испании располагаются на третьем месте с 51 очком.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter Икера Касильяса

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