Джанлуиджи Буффон: «Не хочу стать обузой для своих команд»

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, как может сложиться его будущее по окончании нынешнего сезона. Ранее появилась информация о том, что легендарный голкипер вернется в сборную Италии для участия в Евро-2020.

«Не могу вызывать ложные ожидания или обманывать. У нас действительно есть джентльменская договоренность с президентом Андреа Аньелли, мы встретимся с ним ближе к концу сезона. Тогда и будет принято окончательное решение.

Непопадание на ЧМ-2018? Это был тяжелый момент. Я хотел завершить карьеру на чемпионате мира. Это было бы идеальным прощанием. К несчастью, все сложилось не совсем так, но в то же время я считаю, что в 40 лет я обязан делать определенные заявления, что шаг назад будет правильным.

Это также и щекотливый вопрос, потому что я всегда был надежной опорой в своих командах, и я не хочу стать обузой. В 40 лет об этом больше не говоришь, но выводы делать другим», – сказал Буффон.

В нынешнем сезоне капитан «Ювентуса» провел 26 матчей во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia