Неймар отказался от перехода в «Реал» из-за желания вернуться в «Барселону»

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар ответил отказом на предложение «Реала» перейти в мадридский клуб. Он хочет вернуться в свой бывший клуб.

По информации источника, руководство мадридцев предлагало 27-летнему нападающему ежегодную зарплату в размере 45 миллионов евро при сумме трансфера в 350 миллионов. Отмечается, что это предложение не убедило бразильца покинуть парижский клуб.

Сообщается, что целью Неймара является возвращение в «Барселону», которую он покинул летом 2017 года. Сумма трансфера Неймара из каталонского клуба в «ПСЖ» составила 222 миллиона евро, бразилец стал самым дорогим футболистом в истории.

В минувшем сезоне бразильский нападающий провел за парижан 28 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.

Напомним, ранее Неймар получил травму в товарищеском матче против сборной Катара (2:0) и был вынужден покинуть поле на 21-й минуте встречи. У футболиста диагностировали разрыв связок голеностопного сустава. Восстановление может занять от четырех недель до четырех месяцев, что означает, что Неймар точно пропустит Кубок Америки и рискует пропустить начало сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es