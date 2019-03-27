Дмитрий Хомуха: «На Евро cборная России U-17 не будет мальчиками для битья»

Главный тренер юношеской сборной России по футболу (U-17) Дмитрий Хомуха рассказал о подготовке к чемпионату Европы. Он также похвалил свою команду.

«Сейчас ребята возвращаются в свои клубы, одни будут выступать в первенстве молодежных команд, другие – в первенстве Москвы. Потихоньку будем пытаться найти устраивающее решение с клубами, потому что не каждый год молодые футболисты принимают участие в чемпионате Европы.

То, что мы не будем на чемпионате Европы мальчиками для битья, я точно могу гарантировать. Все остальное – это футбол. Ребята – молодцы. Им есть чем гордиться. После долгого перерыва именно ребята 2002 года рождения сумели отобраться в финальную часть и сделали это достойно и уверенно», — приводятся слова главного тренера на официальном сайте РФС.

Напомним, чемпионат Европы пройдет в Ирландии с 3 по 19 мая. Российская команда гарантировала себе участие в финальной части турнира.

Фото: Василий Пономарев

Источник: Официальный сайт РФС