Игрок «Бенфики» установил достижение в Лиге Европы

Автор: Дарья Григорьева 0

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы «Бенфика» обыграла «Айнтрахт» (4:2). В этой встрече особенно отличился полузащитник команды Жоау Фелиш.

Во время игры футболист сделал хет-трик и голевую передачу. В возрасте 19 лет и 153 дней он оказался самым юным автором хет-трика в турнире за 12 лет. Также отмечается, что Фелиш стал первый за 27 лет игроком «Бенфики», кто сделал хет-трик в еврокубках.

Напомним, в чемпионате Португалии хавбек провел 20 матчей, забил 10 мячей и сделал четыре голевые передачи. Им интересовались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press
Источник:  Goal.com

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