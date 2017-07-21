«Спартак» намерен арендовать футболиста «Вердера»

«Спартак» планирует приобрести нападающего «Вердера» Макса Крузе на правах аренды. Московский клуб заинтересован в услугах немецкого страйкера в течение следующего года.

На данный момент зарплата Макса Крузе составляет около миллиона евро в год, и «красно-белые» к такому условию готовы. «Спартак» в сезоне-2017/18 будет участвовать в Лиге чемпионов, в то время как «Вердер» сыграет исключительно в Бундеслиге.

В прошлом сезоне Макс Крузе забил 15 голов, среди которых 4 реализованных пенальти, и отдал 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Die Welt