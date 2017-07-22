Лукас Лима близок к переходу в «Интер»

Автор: Алена Груздева 0

Полузащитник «Сантоса» Лукас Лима в ближайшее время может перебраться в «Интер». Ранее имя 26-летнего игрока активно связывали с «Барселоной».

В прошлом месяце появилась информация, якобы Лима достиг договоренности с каталонским клубом, однако она оказалась чересчур преждевременной. С 2015 года Лукас Лима выступает за сборную Бразилии, на данный момент игрок поучаствовал в 14 матчах национальной команды.

1 января 2017 года Лукас Лима становится свободным агентом. Ранее сообщалось, что «Интер» планирует приобретать футболиста именно зимой, бесплатно.

Фото: Global Look Press
Источник: Espana

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