В «Монако» опровергли переговоры с мадридским «Реалом» по поводу Килиана Мбаппе

Автор: Алена Груздева 0

Мбаппе

Недавно появилась информация о достигнутых договоренностях «Монако» и «Реала» относительно трансферной стоимости Мбаппе. Монегаски отрицают факт переговоров.

Официальные представители «Монако» сообщили, что французский клуб не согласовывал трансфер Мбаппе в «Реал» за 160 млн евро. Ранее такая информация появилась в испанских СМИ. Согласно прежним данным, французский клуб должен был выручить за продажу 18-летнего страйкера 160 млн евро и 20 млн бонусов. Также в сети появилась предположение о будущей зарплате Мбаппе в «Реале» — около 7 млн евро в год.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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