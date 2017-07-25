В «Монако» опровергли переговоры с мадридским «Реалом» по поводу Килиана Мбаппе

Недавно появилась информация о достигнутых договоренностях «Монако» и «Реала» относительно трансферной стоимости Мбаппе. Монегаски отрицают факт переговоров.

Официальные представители «Монако» сообщили, что французский клуб не согласовывал трансфер Мбаппе в «Реал» за 160 млн евро. Ранее такая информация появилась в испанских СМИ. Согласно прежним данным, французский клуб должен был выручить за продажу 18-летнего страйкера 160 млн евро и 20 млн бонусов. Также в сети появилась предположение о будущей зарплате Мбаппе в «Реале» — около 7 млн евро в год.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports