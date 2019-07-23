Андрес Иньеста — посол Ла Лиги

Автор: Дарья Григорьева 0

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста получил интересную должность. Он стал послом Ла Лиги. 

В Токио состоялась особая церемония, в которой приняли участие президент Примеры Хавьер Тебас, посол французского чемпионата Фернандо Санс и бывший нападающий каталонцев Самюэль Это′О. На мероприятии Иньесте вручили памятную футболку иконы Ла Лиги.

Напомним, хавбек выступал за сине-гранатовых всю свою карьеру до 2018 года. После чего перебрался в японский чемпионат, в «Виссел Кобе».

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter Давида Рейеса

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