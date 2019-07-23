Андрес Иньеста — посол Ла Лиги

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста получил интересную должность. Он стал послом Ла Лиги.

В Токио состоялась особая церемония, в которой приняли участие президент Примеры Хавьер Тебас, посол французского чемпионата Фернандо Санс и бывший нападающий каталонцев Самюэль Это′О. На мероприятии Иньесте вручили памятную футболку иконы Ла Лиги.

El actual jugador del Vissel Kobe de Japón, Andrés Iniesta, recibió el nombramiento de ícono de @LaLiga en un acto que se desarrolló en Tokio y que contó con la presencia de el presidente de #LaLiga , Javier Tebas, de Fernando Sanz, embajador de #LaLiga , y de Samuel Eto'o pic.twitter.com/7BCRvJSG5J — David Mantilla Reyes (@DavidMantillaR5) July 22, 2019

Напомним, хавбек выступал за сине-гранатовых всю свою карьеру до 2018 года. После чего перебрался в японский чемпионат, в «Виссел Кобе».

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter Давида Рейеса