Кака в 2009 году был близок к переходу в «МанСити» за 100 млн фунтов

Полузащитник «Орландо Сити» Кака рассказал, что в 2009 году был в шаге от перехода в «Манчестер Сити». Сумма возможного трансфера составляла 100 млн фунтов.

«Переговоры зашли далеко. Обсуждались все тонкости сделки. Единственное, что отделяло меня от «Сити», — мое согласие.

Зарплата, предлагаемая мне, была намного выше той, что я получал в «Милане». Я спрашивал себя, как будет выглядеть моя жизнь в Англии, как я смогу прижиться в новом клубе, насколько тяжело будет моей жене и детям сменить обстановку. Все эти мысли крутились у меня в голове. В итоге я пришел к выводу, что мне не время переходить в «Сити».

Основная причина заключалась в том, что я не был уверен в будущем создаваемой команды. Мне было непонятно, как пойдет процесс перестройки команды и сработает ли это.

Мне предлагали поменять один из самых успешных клубов в Европе на команду, которая была только в начале своего пути. Я предпочел не рисковать», — рассказал Кака.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal