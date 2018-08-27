Тьерри Анри не возглавит «Бордо»

Ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри не будет работать в «Бордо». Об этом сообщают СМИ.

Француз, скорее всего, откажется от возможности возглавить клуб Лиги 1, причины такого решения не сообщаются. Напомним, в этом месяце появились слухи о возможном приходе Анри на пост главного тренера «жирондинцев». 41-летний специалист был готов подписать контракт с командой в том случаае, если руководство «Бордо» выделило бы средства для усиления состава.

На профессиональном уровне Анри еще не работал главным тренером. Его главным достижением в качестве помощника Роберто Мартинеса стала «бронза», завоеванная бельгийской сборной на ЧМ-2018.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports