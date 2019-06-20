«Манчестер Юнайтед» выделил 100 млн фунтов на летние трансферы

Автор: Тимофей Поршнев 0

«Манчестер Юнайтед» выделил главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру 100 миллионов фунтов. Они должны быть потрачены на летние трансферы.

Превышающие эту сумму расходы возможны в зависимости от средств, которые будут выручены от продаж игроков.

Известно, что «Манчестер Юнайтед» хотел бы подписать защитников Харри Магуайра и Аарона Уан-Биссаку, но не смог продвинуться в переговорах, поскольку предлагает значительно меньше, чем запрашивают «Лестер» и «Кристал Пэлас» соответственно.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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